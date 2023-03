Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Produktion von Isolationsmaterial der Hübner Celltech GmbH & Co. KG in Lambrecht wird zum Ende des Geschäftsjahres am 31. Dezember eingestellt und der Betrieb geschlossen. Das hat jetzt die Hübner-Gruppe aus Kassel, zu der Celltech gehört, bekanntgegeben.

Hübner Celltech ist 2018 aus den beiden Lambrechter Betrieben HN Kunststoffprodukte GmbH und Absorb cell Kaschiertechnik AG entstanden. Damals waren 20 Mitarbeiter betroffen, alle wurden