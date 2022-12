Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) und der Erste Beigeordnete Carsten Borck (parteilos) bekommen ab sofort beziehungsweise ab April 2023 eine höhere Besoldung.

Der Gemeinderat stimmte bei zehn Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen zu, dass Meyer von Besoldungsgruppe B3 (gilt für Bürgermeister von Kommunen zwischen 20.001 und 30.000 Einwohnern) in B4 höhergestuft wird. Büroleiter Johannes Specht erläuterte, dass Bürgermeister laut Kommunalbesoldungsverordnung in ihrer ersten Amtszeit in die untere zugelassene Besoldungsgruppe eingestuft würden. Eine Höherstufung sei nach Ablauf der ersten zwei Jahre der Amtszeit zulässig, bedürfe aber der Zustimmung des Gemeinderats. Meyer war am 16. Dezember 2020 ernannt worden.

Mit 16 Ja-Stimmen bei 12 Enthaltungen beschloss der Rat außerdem die Höherstufung des Ersten Beigeordneten Carsten Borck ab April 2023 in die Besoldungsgruppe B2 (derzeit A16). Borck hatte sein Amt am 1. April 2021 angetreten.