Bunte Hängematten. An Bäumen sind sie festgemacht. Sie laden ein, sich in sie hineinzulegen und die Seele einfach einmal baumeln zu lassen. Wir brauchen solche Momente immer wieder, in denen wir nichts von uns selbst erwarten sollten, in denen wir auch den Ansprüchen anderer an uns eine Grenze setzen müssen. Es braucht der Seelenhygiene immer wieder. Die bevorstehenden Sommerferien laden dazu ein.

„Pass auf dich auf. Entziehe dich von Zeit zu Zeit den Aufgaben des Tages. Mach Pause; unterbreche die Arbeit für einen Tag oder auch einige Wochen“, so lautete einst die Empfehlung, die Bernhard von Clairvaux Papst Eugen III. in einem seiner Briefe gegeben hatte.

Un-Ruhe in Ruhe umwandeln

Wir brauchen weder in den Schuhen des Heiligen noch des Papstes zu stehen, um die Empfehlung nachempfinden zu können: Einfach mal raus, etwas anderes sehen, etwas anderes erleben, unbefangen und unverplant dem Tag und seinen Wundern begegnen, das kann gut tun. Ein Gedanke von Gaby Bessen weist in die gleiche Richtung: „Wenn zu viel Last auf unseren Schultern liegt und sie uns in die Knie zwingt, wenn der Kopf, voll von Gedanken, platzen möchte, wenn Sehnsucht nach Stille übermäßig wird, wenn Kräfte schwinden, aber noch so viel geplant ist, wenn Hände unaufhaltsam nach uns greifen, wenn der Alltag uns die Luft zum Atmen nimmt, dann wird es Zeit für einen gesunden Egoismus, um Un-Ruhe in Ruhe umzuwandeln.“

Noch ist es etwas Zeit bis zu den Ferien. Jedoch: Einen gesunden Egoismus zu pflegen, was im Übrigen ganz der Einladung des Evangeliums zur Selbstliebe entspräche, dazu bleiben uns nicht nur die schulfreien Zeiten vorbehalten. Un-Ruhe in Ruhe zu verwandeln, lässt sich immer wieder auch im Alltag praktizieren. Einmal einen Schritt zurückgehen, die Perspektive wechseln, andere Prioritäten setzen, sein eigenes Seelenheil nicht zu kurz kommen lassen, das macht uns dann auch wieder frei, offen, um mit Freude für andere da sein zu können.

In Anlehnung an das Bild in diesem Artikel wünsche ich Ihnen allen viele Momente, in denen Sie ein Hängemattengefühl entwickeln können. Manchmal braucht es gar nicht viel, um glücklich zu sein. Glück möge Sie in den kommenden Wochen begleiten und heilsame Ruhe.