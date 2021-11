Nach 33 Jahren ist Schluss: Helga Mattil und Elfriede Frank lösen die Gymnastikgruppe auf. Über all die Jahre hatte die Gruppe in jedem Jahr im Advent den Überschuss an soziale Projekte gespendet. So war es auch jetzt im letzten Jahr ihres Bestehens: Die Jugendarbeit der protestantischen Kirche wurde bedacht.

Zusammen sind Helga Mattil und Elfriede Frank 162 Jahre alt. Nun gönnen sich die zwei rüstigen Damen den wohlverdienten Ruhestand. Nach 33 Jahren Frauengymnastik wird die Turnmatte für immer zusammengerollt und zugeschnürt.

Entstanden ist die Frauengymnastikgruppe vor 33 Jahren aus dem Mütterkreis der Protestantischen Kirchengemeinde Haßloch. An jedem Mittwochnachmittag wurde dabei kräftig geturnt und gedehnt. Zuerst fanden die Gymnastikstunden im Luthersaal neben der Lutherkirche unter der Leitung von Karin Spindler statt, dann wechselte die Gruppe in das Diakonissenhaus in der Langgasse und wurde von Christa Schmidt geleitet.

Monat für Monat wurden bei den Teilnehmerinnen 5 D-Mark beziehungsweise später Euro eingesammelt und wurde akribisch über die Ausgaben Kassenbuch geführt. Und Jahr für Jahr spendete die Gymnastikgruppe in der Adventszeit den erwirtschafteten finanziellen Überschuss an soziale Projekte in Haßloch – wie zum Beispiel an den Frühstückstreff für Geringverdiener im Diakonissenhaus.

Nun hat sich die Frauengymnastikgruppe aufgelöst. Aber auch zum guten Schluss wollten die Gymnastikfrauen noch einmal einen Betrag für einen sozialen Zweck stiften. So kam die letzte Geldspende in Höhe von 230 Euro der Jugendarbeit der Protestantischen Kirchengemeinde Haßloch zu Gute.

Gemeindepädagogin Beate Füßer freut sich über die überraschende Geldspende und hat schon viele Ideen für die Verwendung des Geldbetrages. Pfarrer Stephan Schatull, zuständig für die Jugendarbeit, bedankt sich bei Helga Mattil und Elfriede Frank für die Spende.