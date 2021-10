In der Guthmannshauser Straße führen Radfahrer teils sehr schnell, dadurch entstünden in einem uneinsehbaren Bereich in Richtung Im Eichgarten immer wieder gefährliche Situationen. Das war Thema im Gemeinderat.

Diese Beobachtung von Ratsmitgliedern habe sich bei einem Ortstermin bei der abschüssigen Straße bestätigt, sagte Bürgermeister Alexander Bergner (FWG) in einer Sitzung des Gemeinderats. Zum Teil habe es heikle Situationen mit spielenden Kindern gegeben.

Auf Anregung von Gunter Seidenspinner (SPD) kamen die Ratsmitglieder überein, die Guthmannshauser Straße zwischen der K 5 und der Straße Im Eichgarten als verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen. Außerdem soll in diesem verkehrsberuhigten Bereich eine Bodenschwelle aufgebracht und die Brücke über die Isenach für Fahrzeuge über 2,8 Tonnen gesperrt werden.