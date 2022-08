Bei „Wein & Cajun“ können sich die Besucher am Samstag, 27. August, im Hof des Ältesten Hauses an ausgewählten Weinen, gutem Essen und außergewöhnlicher Cajun-Musik erfreuen. Die Band „Le Clou“ wird den Abend begleiten.

Die Musik der Band hat ihre Wurzeln tief in den Südstaaten der USA. In den Sümpfen des Mississippi-Deltas leben die Cajuns, Nachfahren von Siedlern aus Frankreich, die vor über 200 Jahren nach Nordamerika kamen. „Le Clou“ liefert druckvollen „Südstaaten-Sumpf-Rock’n’Roll“, gewürzt mit einer deftigen Portion französischen Esprits. Die Spielfreude der fünf Musiker ist hochgradig ansteckend, wie die Band bereits bei drei Auftritten in Haßloch unter Beweis gestellt hat.

„Wein & Cajun“ gilt als Nachfolger von „Wein & Jazz“, indem die Veranstalter zwei beliebte Veranstaltungen zusammengelegt haben. „Wein & Jazz“, das vor allem wegen der Weinproben beliebt ist, trifft nun auf die Band „Le Clou“. Beide Komponenten werden bei „Wein & Cajun“ vereint.

Der Hof des Ältesten Hauses ist am 27. August ab 18 Uhr geöffnet, das Musikprogramm beginnt um 19 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für 16 Euro (Abendkasse 18 Euro) bei der Tourist-Info erhältlich. Im Eintrittspreis enthalten sind eine vierteilige Weinprobe und ein Stielglas der Edition „Haßlocher Leisböhl“.

Die vier Leisböhl-Winzer (Weinland Meckenheim und Königsbach sowie das Wein- und Sektgut Braun und das Weingut Grundhof) stellen bis gegen 21 Uhr die Weine der Einzellage „Haßlocher Leisböhl“ vor. Von jedem Winzer kann ein Wein verkostet werden (im Eintrittspreis enthalten). Diese Weine sowie Schorle, Sekt, Secco und auch alkoholfreie Getränke sind zudem den ganzen Abend beim Getränkeausschank des Kulturvereins erhältlich. Zum Anlass passende Speisen runden an diesem Abend den Genuss ab.