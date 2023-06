Trotz der Hitze: Das Parkfest der Lebenshilfe war wieder sehr gut besucht – und das nicht nur beim Konzert der Anonyme Giddarischde.

Am Samstag war das Gelände schon zur Eröffnung um 17 Uhr voll, berichtete Fabian Kunz, stellvertretender Geschäftsführer der Lebenshilfe. Unser Foto zeigt das Konzert der Anonyme Giddarischde, das viel Publikum anlockte. Am Sonntag, dem Familientag, sei es vormittags erst etwas ruhiger angelaufen, doch schon zum Frühschoppen mit der Big Band des Werner-Heisenberg-Gymnasiums sei das Parkfest gut besucht gewesen, und im Laufe des Nachmittags seien dann immer mehr Besucher gekommen. „Die Stimmung war sehr gut, es war friedlich und harmonisch“, so Kunz. Auf der Parkbühne präsentierten sich mehrere Einrichtungen der Lebenshilfe mit Musik und Tänzen. In der Malwerkstatt konnte gemalt werden. Auch gab es verschiedene Spielangebote für Kinder. Beliebt waren kühle Getränke und Plätze im Schatten. Etwa 150 Helfer waren nach Angaben von Kunz an den beiden Tages des Parkfestes im Einsatz.