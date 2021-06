Oha, da hat aber jemand echt gute Laune. Wer kennt sie nicht, die altklugen Sprüche von der hippen Wandtapete: Bitte lächeln, lautet da häufig das floral verzierte und schmetterlingsumrankte Motto. Wahlweise soll das ein ähnliches Lächeln beim Gegenüber bewirken - oder sogar die Welt verändern. Ganz schön ambitioniert.

Warum diese beiden Tonnen in Frankeneck aber so dermaßen gut gelaunt sind, ist eigentlich kein Wunder. Sondern reine Biologie und Wissenschaft: Die beiden sind blau und grau, nicht grün. Und damit keine Bio-Tonnen! Denn die arme Grüne Tonne hat in den Sommermonaten – im Gegensatz zu ihren Kolleginnen – einfach nicht wirklich viel zu lachen. Für die Biotonne beginnt eben so langsam sehr wörtlich die „heiße Phase“ im Jahr. Man muss sie schon fast pedantisch sauberhalten, damit sie nicht zu viel Kribbeln – oder eher Krabbeln – im Bauch bekommt, wenn die Temperaturen zwischen Obstschalen und Kuchenresten wieder steil ansteigen. Darum wird die Biotonne im Landkreis Bad Dürkheim im Juli und August aber auch an vier zusätzlichen Terminen geleert und nicht nur alle 14 Tage wie sonst.

Das ruhigste Innenleben

Ob die Grüne Tonne auch so ein smileybreites Grinsen an den Tag legt, wenn sie sich in der prallen Hitze zur Leerung einreiht? Die Papiertonne hat es vermutlich am besten, denn sie hat zu jeder Jahreszeit das wohl ruhigste „Innenleben“. Bei der Restmülltonne dagegen lohnt es sich, gut aufzupassen, dass im Sommer bloß keine Bioinhalte in ihr landen. Dann bleiben die Mundwinkel bestimmt weit oben.