Ein Gutachter überprüft derzeit, welche Möglichkeiten zur Schaffung von zusätzlichen Kita-Plätzen in Meckenheim bestehen. Das sagte auf Anfrage Ortsbürgermeisterin Julia Kren.

In der Diskussion seien mehrere Optionen, so Kren. Zum einen der Umbau der protestantischen Kindertagesstätte, zum anderen ein Neubau auf dem dortigen Gelände. Darüber hinaus sei auch ein Neubau im geplanten Neubaugebiet M7 denkbar. Derzeit seien alle Kinder untergebracht. In Sorge, dass das Thema nicht rasch genug angegangen wird, zeigt sich Heiner Schwartz, Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat. Seine Fraktion hat zuletzt nachgefragt, wie der aktuelle Stand der Dinge in Sachen Kindertagesstätten ist.