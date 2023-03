Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Eine unvermutete Überraschung“: So bezeichnet Maria Wenzel, Gebietsreferentin der Landesdenkmalpflege, die Wandmalereien im Turmraum der Christuskirche. Warum die Expertin die Entdeckung in der ehemaligen Ulrichkapelle in ihrem Gutachten als besonders wertvoll einstuft.

Restaurator Quentin Saltzmann hatte im Januar an der Ost- und Südwand des Turmraums einen Teil der um 1600 entstandenen Dekorationsmalereien ans Tageslicht gebracht. Die Freilegung gehört