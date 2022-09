Erstaunliche Dinge können die Grashüpfer mit ihren Hinterbeinen anstellen. Sie haben gleich zwei wichtige Aufgaben.

Schwupps, landet die kleine Heuschrecke am Rand einer Leistadter Wiese. Mit ihren vier vorderen Beinchen hält sie sich am Halm fest. Viel größer sind aber die hinteren Beine. Solche Kraftpakete kann man auch mal vorzeigen: Jetzt stellt der Grashüpfer ein Hinterbein hoch.

Der dickste Teil ist der Schenkel. Darin stecken starke Muskeln. Wo das Bein stark abknickt, arbeitet ein druckvolles Gelenk. Beim Absprung streckt der Grashüpfer die Hinterbeine fast gerade durch. Diese ruckartige Bewegung schleudert ihn vorwärts – manchmal meterweit. Mehrere Arten von Heuschrecken verlängern die Sprünge zusätzlich, indem sie ihre Flügel einsetzen.

Der Name „Grashüpfer“ passt gut zur Unterfamilie der Feldheuschrecken, genauso die englische Bezeichnung „grasshopper“. Mit den Sprungbeinen können die Tiere aber nicht nur mächtig weit springen. Sie musizieren sogar damit. Im Sommer und im frühen Herbst, wenn es noch warme Tage gibt, dann kannst du sie hören.

Kurzes Sommerleben

Der Grashüpfer auf unserem Foto streicht mit den Hinterbeinen über seine Vorderflügel. Dabei entstehen schwirrende, zirpende Liedchen. Wie das funktioniert? An den Beinen sitzen Leisten mit winzigen Zäpfchen. Sie werden über eine Kante der Vorderflügel bewegt. Heuschrecken singen also nicht, sondern sie benutzen bestimmte Körperteile als Instrument. Sobald die Herbsttage feuchter und kälter werden, wird ihre Musik leiser und langsamer. Irgendwann hörst du sie gar nicht mehr. Die meisten unserer Heuschrecken sterben nach ihrem kurzen Sommerleben. Damit im nächsten Jahr wieder Grashüpfer springen und musizieren können, haben die Weibchen ins Erdreich oder in Pflanzenteile Eier gelegt. Hier fängt das Leben vieler neuer Heuschrecken an.