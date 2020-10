Einfach mal einen Tunnel bis an die Küste buddeln, das wäre doch was. Was man nicht haben kann, möchte man bekanntermaßen besonders gerne: Dazu gehören gerade leider, zusätzlich gemein, die herbstlichen Träume von Sommer, Sonne und Strand - natürlich vor allem ohne coronabedingte Beschränkungen.

Aber die Vernunft ist eben meist genauso wichtig, und darum muss sie in diesem Fall siegen, damit die Träume auch irgendwann wieder freie Fahrt haben und die Verwirklichung umso schöner ist. Bis dahin kann man vor diesem Garagentor in Lambrecht zumindest weiter von der Nordsee, blauem Himmel und Leuchttürmen träumen: Wenn das nicht wenigstens ein schönes und starkes Symbol für einen klaren Orientierungspunkt ist.

Zack, Karibik

Was wäre aber auch schöner als einfach so durch eine Tür gehen zu können und direkt mit gepackten Koffern am gewünschten Urlaubsort anzukommen? Zack, Karibik. Im australischen Outback die Koalas bewundern. Im Meer mit Delfinen schwimmen. Oder in den Bergen wandern.

Bis dahin muss eben die Phantasie als mächtige Fähigkeit herhalten: Vielleicht sollte man einfach jedesmal, wenn man an den nächsten Sommer denkt, 50 Cent in die Spardose werfen. So ist die Freude umso größer, wenn am Ende immerhin die Urlaubskasse prall gefüllt ist. Und dann bleibt es sicher bald nicht mehr lange nur bei der - wenngleich in den schönsten Meeresfarben ausgemalten - Urlaubsfantasie.