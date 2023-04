Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach links, nach rechts, wieder nach links gucken – die Straße überqueren. So weit, so gut. Außer eben, man ist Teil einer frechen Gänsebande. So wie hier in der Ruppertsberger Obergasse.