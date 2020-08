Einen besseren Platz als diesen könnte man sich für eine Jacke dieser Tage doch fast gar nicht vorstellen: In den letzten August-Sonnenstrahlen möchte man in der Mittagszeit das Kleidungsstück verständlicherweise noch einmal an den Haken hängen, denn der Herbst kommt schon noch früh genug. Hier im Ortskern in Haßloch lädt die Baumumrandung aber auch geradezu ein, als „Open-Air-Garderobe“ genutzt zu werden: Wie ein Kleiderständer kommt die Optik daher. Passt doch!

Keine Garderobenmarke

Natürlich dürfte der Ökö-Kleiderständer so noch ein paar weitere Zusatzfunktionen haben, weil die so aufbewahrte Jacke nach der Mittagspause nicht stundenlang nach Pizza, Döner oder anderen kulinarischen Genüssen duftet und bei der Rückkehr ins Büro nicht verrät, wo und was man heute gespeist hat. Kleiderbaum statt Duftbaum sozusagen.

Vielleicht ist das Ganze sogar auch in der praktischen Funktion als „Freiluft-Fundbüro“ zu betrachten. Schnell, unkompliziert, ohne lästiges Schlangestehen und ohne begrenzte Öffnungszeiten. Wie auch immer, auffällig und gut wiedererkennbar ist der Kleiderbaum so auf jeden Fall. Und man braucht auch ganz sicher keine Garderobenmarke.