Wer hat denn da sozusagen kurz vor der Ziellinie aufgegeben? Etwas über ein Jahr, nachdem die Altglasentsorgung im Landkreis Bad Dürkheim von der Abholung in Säcken auf Container umgestellt wurde, sind einige Sonderfälle anscheinend immer noch ungewohnt.

Immerhin gab es hier wenigstens offensichtlich den löblichen Versuch, die leere 5-Liter-Weinflasche zum Glascontainer zu bringen – auch, wenn der schnell am Format der Flasche gescheitert sein dürfte. Wenigstens wurde die Flasche dann abgestellt und nicht in kleinen Scherben eingeworfen.

Lieber kleine Flaschen

Doch was ist eigentlich der richtige Weg, wenn die Flasche oder das XXL-Schraubglas tatsächlich ein paar Nummern zu groß sein sollten? Eine Nachfrage bei der Kreisverwaltung Dürkheim und dem Abfallwirtschaftsbetrieb ergibt: „Wenn die Flasche nicht in den Einwurf beim Glascontainer passt, kann man sie auf den Wertstoffhof bringen“, lautet die Auskunft. Und: Wer „gar keine Möglichkeit hat, zum Wertstoffhof zu kommen“, dürfe die große Flasche dann mal „ausnahmsweise auch in den Restmüll werfen“.

Kann schon sein, dass man es nach dem Genuss von fünf Litern Pizzawein nicht mehr so gut auf den Wertstoffhof schafft – je nachdem, wie lange der Konsum her ist und wie viele Personen an der Herkulesaufgabe beteiligt waren. Autofahren empfiehlt sich dann sowieso nicht mehr. Natürlich ist das alles kein Freibrief, Glas immer einfach wegzuwerfen. Vielleicht wird nächstes Mal bei so viel Aufwand beim Abschied doch lieber wieder eine kleine Flasche gekauft. Oder mehrere.