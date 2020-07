Es ist eine Ferienzeit mit klaren Regeln. Maskenpflicht und Einbahnstraßenregelung sogar in den Schwimmbädern, daran haben wir uns gewöhnt. Es muss nun mal auch sein. Kein Wunder, dass der Badepark Haßloch an seiner Tür eine knappe und klare Aussage getroffen hat: Tür. Das ist alles! Wenn sich eine schließt, öffnet sich bekanntermaßen irgendwo eine andere. Und: Bei den vielen Schildern, Plexiglasscheiben und Absperrbändern muss man eben auch die grundlegenden Sachen so eindeutig beschriften, dass sie auf den ersten Blick gefunden werden können.

Klare Regeln für Besucher

Aber das klappt auch mit der „Einbahnstraßenregelung“ übers Gelände gut, die streng genommen schon wieder als „Kreisverkehr“ durchgeht: Gegen den Uhrzeigersinn darf man über die Liegewiese laufen, dann über den „Sandstrand“ ohne Liegen und Badetücher, dann in den Freibad- Schwimmbeckenbereich und wieder zurück. Da hat man sich die Portion Pommes oder das Eis nach einem Badetag gleich doppelt verdient. Und die Badesachen sind schon fast wieder trocken.