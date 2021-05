Manche Tiere sind eben Wildtiere. Sie kann und darf man nicht domestizieren. Kürzlich etwa haben wir an dieser Stelle einen stacheligen Gast der Haßlocher Igelstation vorgestellt, der es sich nur vorübergehend in der warmen Box im Tierheim gemütlich machen darf. Irgendwann wird er ausgewildert: Das ist in diesem Fall ein sehr gutes Schicksal, dass ihn mit gefiederten und geheilten Patienten aus der Greifvogelstation genauso eint wie mit erfolgreich aufgepäppelten „Heulern“ aus Seehundstationen im Norden, die auch irgendwann wieder ins Wattenmeer zu ihren Artgenossen dürfen – und müssen.

Nur so ergibt die Natur eben Sinn. Und gemäß dem Motto „Lasst Blumen sprechen“ kommunizieren viele im Lockdown vor lauter Langeweile vermutlich auch schon längst mit der Zimmerpflanze? Aber immerhin gibt die keine frechen Widerworte. Was allerdings der weihnachtliche Türkranz auf unserem Foto so Schlimmes bei seinem Besitzer ausgelöst hat, dass er sogar als Pflanze kurzerhand bei einem Feld in Haßloch „ausgewildert“ wurde, lässt sich kaum rekonstruieren.

Klar ist nur: Wer bis Anfang Februar noch die Adventsdeko an der Tür hängen hatte, hängt vermutlich schon arg daran. Was treibt aber so einen Fan am Ende doch noch dazu, das gute Teil einfach vor die Tür zu setzen? Vielleicht musste er ja ganz lapidar schon dem Ostertürkranz weichen? Da passen Mistelzweige in der Tat nicht ganz so gut rein. Die Tierschützer sind jedenfalls für diesen ungelösten Fall mal nicht zuständig.