Die Lindenberger Grundstücksbesitzer werden wahrscheinlich pro Quadratmeter 2,72 Euro an wiederkehrendem Ausbaubeitrag für die Spelzenackerstraße zahlen müssen. Der Gemeinderat beschloss, dass die Hälfte der in diesem Jahr anfallenden Kosten in Kürze als Vorausleistung gezahlt werden muss. Im vergangenen Jahr war bereits eine Vorausleistung von 50 Prozent der 2020 anfallenden Kosten fällig gewesen. Für die Kosten aus dem Jahr 2020 erfolge nun eine Endabrechnung, die die Grundstücksbesitzer gemeinsam mit der Vorausleistung für dieses Jahr überweisen müssen. Die Endabrechnung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge für die Spelzenackerstraße ist für 2022 geplant.