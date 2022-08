In der Grundschule Meckenheim übernimmt der Schulleiter der Grundschule Mußbach, Lars Lindner, die Dienstgeschäfte der Schule zusätzlich zu seiner Stelle in Mußbach.

Die Leiterin der Schule, Bettina Glatz, sei weiterhin erkrankt, informierte Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU). Bereits im vergangenen Schuljahr fiel Glatz krankheitsbedingt aus, die Schule wurde von ihrem Stellvertreter Sebastian Edel geleitet. Dieser wechselt jetzt jedoch nach Niederkirchen, wie Lubenau weiter mitteilt.

Einen erneuten Anlauf für die Ganztagsschule zu nehmen, hält Lubenau vor dem Hintergrund der personellen Situation an der Schule für unmöglich. Die Verbandsgemeinde hatte im Februar 2021 einen Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsschule gestellt, dieser war im Juli 2021 genehmigt worden. Im Februar 2022 war beschlossen worden, wegen der personellen Situation auf die Option zunächst zu verzichten. Wenn die Verbandsgemeinde einen erneuten Anlauf für eine Ganztagsschule nehmen wolle, müssten die Eltern nochmals befragt werden, erläuterte Lubenau.

Um mit einer Planung beginnen zu können, sind 36 Anmeldungen nötig. Bei einer Ganztagsschule in Angebotsform werden die Schüler von Montag bis Donnerstag bis 16 Uhr betreut. Im Gegensatz zur Betreuenden Grundschule ist die Ganztagsschule kostenlos. In Meckenheim hatte eine Umfrage Ende 2020 ergeben, dass 53 Eltern Interesse an der Ganztagsschule haben. Ein Jahr später zeigten sich bei einem Info-Abend jedoch viele skeptisch, weil die Ganztagsschule weniger flexibel als die Betreuende Grundschule sei.