Der Elternbeirat der Lambrechter Grundschule möchte eine Fläche im Bereich von vier Platanen auf dem Schulhof umgestalten. Der Stadtrat will dem Wunsch entsprechen und hat beschlossen, die Fläche zur Verfügung zu stellen. Vor der Umgestaltung werde die Planung in den politischen Gremien vorgestellt, sagte Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG). Die Vorsitzende des Schulelternbeirats hatte in einer gemeinsamen Sitzung von Ausschüssen des Stadtrats Anfang März berichtet, dass gemeinsam mit den Schülern Ideen für die Gestaltung entwickelt werden. Im Gespräch seien ein grünes Klassenzimmer, ein Schulgarten sowie ein Bewegungsparcours. Zur Finanzierung wird sich der Elternbeirat um finanzielle Förderung durch das Projekt Schulhofträume bewerben. Das ist ein gemeinsames Projekt des Deutschen Kinderhilfswerks und der Unternehmen Rossmann sowie Procter & Gamble. Wenn Lambrecht nicht zum Zuge kommt, wolle man sich um andere Sponsoren bemühen, so die Vorsitzende des Elternbeirats.