Die jährliche Grundgebühr für die Abwasserbeseitigung legen die Verbandsgemeindewerke Deidesheim pro Wohneinheit fest. Ein Grundstücksbesitzer aus Niederkirchen muss drei Grundgebühren zahlen, weil das Gebäude auf dem Grundstück aus drei Einheiten besteht. Zu Recht?

Das Anwesen, um das es geht, besteht aus drei Bereichen. In zwei davon sind Wohnungen, im dritten ein kleiner Metallbaubetrieb, wie Dorothee Wersch, Vorsitzende des Kreisrechtsausschusses, dem Gremium erklärte. Der Betrieb wird nach Angaben eines Vertreters der Verbandsgemeindewerke bei der Festsetzung der Grundgebühr wie eine Wohneinheit behandelt. Nach Angaben Werschs war 2007 festgelegt worden, dass für drei Wohneinheiten Abwassergebühr gezahlt werden muss.

Im Januar dieses Jahres habe der Niederkirchener einen Gebührenbescheid bekommen, in dem für 2023 für jede Wohneinheit eine Grundgebühr in Höhe von 36 Euro für die Abwasserbeseitigung gefordert wird. Gegen diese Forderung hat der Niederkirchener Widerspruch eingelegt. Ihm sei klar, dass er für die Abwasserbeseitigung Grundgebühr zahlen muss. Doch entspreche die Forderung für drei Wohneinheiten nicht mehr der Realität. Das habe er den Verbandsgemeindewerken bereits in den vergangenen beiden Jahren mitgeteilt. Auf diese Mitteilungen sei nicht reagiert worden. Deshalb habe er nun Widerspruch eingelegt.

Unbewohnte Einheiten

Eine der beiden Wohneinheiten sei nicht mehr bewohnt, die Leitungen in diesem Teil des Gebäudes seien alle abgestellt und der Wasserzähler sei ausgebaut. Da es keine Wasserzufuhr gibt und der Gebäudeteil nicht genutzt werde, falle auch kein Abwasser an, argumentierte der Niederkirchener. Deshalb gebe es auch keinen Grund, dass für diese Wohneinheit eine Grundgebühr für die Abwasserbeseitigung gezahlt werden müsse.

Auch in dem Metallbaubetrieb gebe es kein Abwasser, sagte der Niederkirchener. Er habe keine Mitarbeiter, das Wasser, das er für die Maschinen benötige, dürfe nicht in den Abwasserkanal geleitet werden, da es mit Öl verschmutzt sei. Es wurde nicht ganz klar, ob der Widerspruch sich auch gegen die Grundgebühr richtet, die für den Teil des Gebäudes gezahlt werden muss, in dem der Betrieb ist.

Wenig Chance auf Erfolg

Eindeutig dagegen der Widerspruch gegen die Grundgebühr für die leerstehende Wohneinheit. Die Grundgebühr werde nicht für die Entsorgung von Schmutzwasser gezahlt, sondern für die Möglichkeit dieses zu entsorgen, erklärten Wersch und der Vertreter der Verbandsgemeindewerke. Dafür, dass diese Möglichkeit besteht, müssten Leitungen und technische Einrichtungen vorgehalten, gewartet und bei Bedarf repariert oder ausgetauscht werden. All das koste die Werke Geld, deshalb müsse die Grundgebühr auch für Wohneinheiten gezahlt werden, bei denen kein Abwasser anfällt.

Der Niederkirchener wollte das nicht einsehen: Er sei selbst Unternehmer. Er könne niemand zwangsweise zu seinem Kunden machen und von dem dann Geld dafür verlangen, dass er vielleicht irgendwann eine Leistung für diesen Kunden erbringe, argumentierte er.

Wersch verwies auf die Abwassergebührensatzung, in der die Erhebung der Grundgebühr geregelt ist. Diese Satzung könne nur in einem Normenkontrollverfahren bei Gericht gegebenenfalls aufgehoben werden. Wersch sagte deutlich, dass der Widerspruch keine Aussicht auf Erfolg habe. Sie räumte dem Niederkirchener eine Bedenkzeit ein, damit er entscheiden kann, ob er seinen Widerspruch zurücknimmt. Für ein Widerspruchsverfahren fallen Gebühren an, die bei einer Rücknahme des Widerspruchs geringer sind, als das bei einer Entscheidung des Kreisrechtsausschusses der Fall ist.