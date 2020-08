In Großkarlbach haben es Lößwände an der L 455, hauptsächlich in Verlängerung des Friedhofswegs, zum Naturdenkmal gebracht.

Es sind Steilwände aus Lößmaterial, die immer wieder von Büschen befreit und freigestellt werden müssen, berichtet Lena Weber von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bad Dürkheim, die für die Naturdenkmale im Kreis zuständig ist. Dass die Wände frei gehalten werden, ist wichtig, weil sie Lebensraum für Wildbienenarten und auch Hypenoptera genannte weitere Hautflügler sind. Andere Insektenarten und Reptilien wie Mauereidechsen mögen den sonnenbeschienenen Löß ebenfalls als Wohnort. Vor allem die Wildbienen bauen in den Löß gern ihre Brutröhren. „Es ist ganz feines Material, schluff- und sandhaltig. Bei uns hat es eine eiszeitliche Entstehungsgeschichte“, erklärt Weber. Als Naturdenkmal ausgewiesen wurden die Lößwände im Jahr 1995. „Sie sind im Eigentum von Privatpersonen, der Gemeinde und des Landesbetriebs Mobilität“, weiß Weber. Pflegemaßnahmen für dieses Naturdenkmal werden durch die Biotopbetreuung der Oberen Naturschutzbehörde, der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD), beauftragt.

