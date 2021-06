Die vom Förderkreis zur Erhaltung der Kirchenruine Appenthal angebotenen Kerwe-Notfalldudde sind auf großes Interesse gestoßen, so der Verein.

275 Tüten seien bestellt worden. Auch für das Mittagessen am Kerwe-Sonntag, 13. Juni, sei das Interesse groß. Über 250 Essen sollen von 11 bis 13.30 Uhr geliefert werden. Der Förderkreis lädt nun alle ein, am Kerwesamstag (12. Juni) um 18 Uhr im Vorgarten oder auf dem Bürgerstein auf die Appenthaler Kerwe anzustoßen. Damit ein bisschen Kerwe-Stimmung aufkommt, kann auf dem Youtube-Kanal „Dorfgemeinschaft Appenthal“ der Appenthal-Blues angehört werden. Das Lied über die „Appenthaler Mischtkautstroß“ wurde in den 80er Jahren von der Appenthaler Band „Graveyardghost“ auf Vinyl gepresst und nun mit alten und neueren Bildern der Kerwe aus dem Archiv von Klaus Kullmer hinterlegt.

Online-Andacht mit Stefan Werdelis

Die Veranstalter bitten darum, am Kerwewochenende die Fahnen zu hissen. Dafür gibt es dann auch einen „Appen-Taler“ im Wert von drei Euro, der beim nächsten Fest des Förderkreises gegen ein Getränk eingelöst werden kann.

Der ehemalige protestantische Pfarrer von Elmstein, Stefan Werdelis, und Pfarrer Volker Mayer haben eine Onlineandacht erstellt. Die musikalische Umrahmung haben die Familien Thirolf und Rottmayer vom Posaunenchor Appenthal übernommen. Der Gottesdienst kann am 13. Juni ab 10 Uhr auf dem Youtube-Kanal „Dorfgemeinschaft Appenthal“ angeschaut werden.