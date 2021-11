Rund 1200 Impfdosen hat die Praxis Dr. Rommel für ihre Impfwoche bestellt, die eigentlich noch bis Freitag läuft. Voraussichtlich ist jedoch schon am Donnerstagabend Schluss, denn dann sind wohl alle Vorräte verimpft.

Vor Öffnung der Praxis am Morgen sei die Schlange etwa 150 bis 200 Meter lang, berichtete der Allgemeinmediziner Wolf Rommel am Mittwoch. „Wir brauchen dann etwa eine Dreiviertelstunde, bis wir das abgearbeitet haben. Danach liegen die Wartezeiten bei zehn bis 15 Minuten.“ Allein am Dienstag seien 400 Impfdosen verabreicht worden. Der „schönste Erfolg“ sei, dass darunter 60 „Erstimpflinge“ gewesen seien, so Rommel.

„Intensivstationen laufen voll“

Den Anstoß für die Impfwoche habe ein Kollege aus Ludwigshafen gegeben, ein Intensivmediziner. „Die Intensivstationen dort laufen voll“, sagt Rommel. Auch für das Umland bedeute das: Im Notfall, beispielsweise bei einem Herzinfarkt, könne es schwierig werden, ein Bett auf der Intensivstation zu bekommen. Rommel impft deshalb schon die ganze Zeit, bei „normalem“ Praxisbetrieb bestellt er 100 bis 200 Dosen pro Woche. Die nächsten freien Termine liegen jedoch schon im Januar. Deshalb habe er beschlossen, eine Sonderaktion einzulegen. Möglich sei das nur gewesen, weil er von vielen Seiten Unterstützung bekommen habe. Darunter unter anderem der Ruppertsberger Reiner Luxem, der die Aktion federführend organisierte, trotz großer gesundheitlicher Probleme in Folge einer schweren Verletzung. Aber auch Ortsbürgermeister Stefan Stähly und die Verbandsgemeindeverwaltung halfen, Letztere bei der Regelung von Verkehrs- und Parkfragen. Die Gemeinde stellte der Praxis ein Gebäude und den Chrysostomushof zur Verfügung.

Rommel betont, dass trotz der hohen Anzahl an Impfungen jeder Einzelne individuell aufgeklärt werde und wie üblich nach der Impfung zur Nachbeobachtung eine Viertelstunde vor Ort bleiben müsse. Die Wiederholung einer Impf-Aktion sei möglich – wenn der Bedarf da sei. Falls die Kapazitäten von Impfzentrum und Hetzelstift ausreichten, werde er kein Parallelangebot machen, so Rommel.