Etliche Forster Bürger nutzten am Samstag die Gelegenheit, sich über die bereits in Sitzungen des Gemeinderates und des Bauausschusses vorgestellten Pläne für ein Hotel am Ortseingang zu informieren. Das Bauunternehmen Ruppert aus Esch (Landkreis Bernkastel-Willich) hat beim Kreis Bad Dürkheim eine Bauvoranfrage für ein 63-Zimmer-Haus mit Wellness-Spa-Bereich gestellt. Am Dienstag, 30. Juni, soll der Gemeinderat entscheiden, ob er dazu sein Einvernehmen erteilt. Eine Bürgerinitiative lehnt das Projekt ab und hat einen Antrag für ein Bürgerbegehren eingereicht.