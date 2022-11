Großeinsatz der Feuerwehr in der Haßlocher Neugasse: Am Freitagabend brannte dort eine Scheune.

Kurz vor halb neun wurde die Feuerwehr alarmiert und rückte mit acht Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften aus. Vor Ort stellte der Einsatzleiter fest, dass das Dach der Scheune bereits durchgebrannt war. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht, wie es im Pressebericht heißt. Das bedeute, dass weitere Feuerwehrleute sich auf eine mögliche Unterstützung vorbereiteten, erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Krist. Dazu sei es aber nicht gekommen. „Wir hatten das Feuer relativ schnell im Griff.“ Ein Feuerwehrmann verletzte sich jedoch und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Vier Trupps bekämpften das Feuer unter schwerem Atemschutz von innen und außen. Außerdem schützten die Wehrleute die Nachbargebäude, darunter das direkt angrenzende Wohnhaus, durch sogenannte Riegelstellungen. Dabei werden die Dächer mit Wasser gekühlt, damit die Flammen nicht überspringen. So konnte verhindert werden, dass das Feuer sich weiter ausbreitete. Sechs Anwohner aus der Nachbarschaft mussten ihre Häuser verlassen, konnten aber relativ schnell zurückkehren, so Krist. Der direkt angrenzende Wohnbereich blieb jedoch stromlos, deshalb musste eine Person anderweitig untergebracht werden. Darum habe sich die Gemeinde gekümmert, so Krist. Vor Ort waren sowohl Bürgermeister Tobias Meyer als auch der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Bad Dürkheim, Thomas Melchior.

Knall im Gebäudeinneren

Während der Löschmaßnahmen habe es im Gebäudeinneren einen Knall gegeben. „Was die Ursache war, wissen wir nicht, das müssen die Brandsachverständigen untersuchen“, so Krist. Aus dem noch nicht vom Feuer betroffenen Bereich entfernten die Feuerwehrleute zwei Gasflaschen.

Es war schließlich Mitternacht, bis die Feuerwehrleute ihren Einsatz beenden konnten. „Wir mussten alles auf Glutnester untersuchen, damit das Feuer nicht wieder aufflackert“, erklärte Krist. Die Neugasse musste während des Einsatzes voll gesperrt werden. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort. Über Ursache und Schadenshöhe sei noch nichts bekannt, sagte Krist.

Erst vor zwei Wochen hat es in Haßloch in der Bahnhofstraße einen großen Brand in einem Einfamilienhaus gegeben. Das Haus ist derzeit unbewohnbar, die drei Bewohner sind provisorisch bei Verwandten untergekommen und suchen nun eine Wohnung. Ursache des Feuers war ein technischer Defekt an einem älteren Heizungsradiator.