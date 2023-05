Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

17 Paletten sind am Samstag in Forst mit Winterkleidung, Schuhen, Hygieneartikeln, Rucksäcken und Schlafsäcken vollgepackt worden. Ihr Ziel: die Flüchtlingslager in Griechenland. Am Montag geht es nun erst einmal nach Regensburg zur Hilfsorganisation Space Eye.

Es herrscht ein Kommen und Gehen an diesem Samstag in Forst vor der Christoph-Traberger-Halle. Autos fahren an und ab, große Tüten und Säcke mit Winterkleidung, Decken, Schuhen und Zelten