Die Welle der Hilfsbereitschaft nach dem Wohnhausbrand in Iggelbach kurz vor Weihnachten war „unfassbar groß“, sagen Renate Manthey und ihr Ehemann.

Neben allerlei Sachleistungen durfte sich das Rentnerehepaar über rund 5500 Euro freuen, die bei einer Spendenaktion des gemeinnützigen Vereins „Hilfe im Tal“ zusammenkamen. „Ich hätte nie gedacht, dass ein so hohe Summe gespendet wird“, sagt Renate Manthey dankbar.

Das Rentnerehepaar, das durch den Brand sein gesamtes Hab und Gut verlor, ist weiterhin mit Hund Bonny in einer Ferienwohnung in Iggelbach untergebracht. Nur wenige Habseligkeiten und ein paar Fotos konnten die Mantheys aus dem lichterloh brennenden Gebäude retten. „Schlimm ist, dass alle persönlichen Papiere und Dokumente verbrannten, die jetzt bei Ämtern mühsam wieder zusammengestellt und erneuert werden müssen“, beschreibt sie die zahlreichen Behördengänge. Da die Flammen nicht durch die untere Decke ins Kellergeschoss drangen, blieb die dortige Einrichtung zwar vom Brand verschont, wurde aber durch Löschwasser und Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen oder gar vernichtet.

Wie Renate Manthey berichtet, liegen Gutachten und Berichte der Polizei und Brandversicherung mittlerweile vor. „Eine klare Aussage über Brandursache und Höhe des Brandschadens kann ich daraus jedoch nicht lesen“, sagt sie. Auf jeden Fall soll das anderthalb stöckige Wohnhaus in Absprache mit der Brandversicherung wieder aufgebaut werden. „Es lohnt sich, das massive und schöne Sandsteinmauerwerk zu erhalten.“ Architekt Roland Blum aus Esthal plane den Wiederaufbau, der sich allerdings über mindestens ein Jahr erstrecken wird, so Renate Manthey. Um weitere Schäden durch Witterungseinflüsse abzuwenden, hat die Iggelbacher Dachdeckerei Jens Findeisen nach der Beseitigung der Brandreste im Dachgeschoss eine wasserdichte Schutzplane über das verkohlte Gebälk gezogen.

Spendenaktion

Spenden können weiterhin unter dem Kennwort „Brandopfer Iggelbach“ auf das Konto des gemeinnützigen Vereins „Hilfe im Tal“ bei der VR Bank Kur-und Rheinpfalz überwiesen werden: IBAN DE 33 5479 0000 0001 8050 61. Ansprechpartner ist Matthias Blitt, Erfenstein.