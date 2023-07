In einem Waldstück hinter dem Palmberg in Großkarlbach hat es am Montag einen Großbrand gegeben. Nach Angaben der Feuerwehreinsatzzentrale Leiningerland ist eine Fläche von etwa 50.000 Quadratmetern betroffen. Das Feuer sei von einem Feld ausgehend in den Wald übergegangen und konnte am Nachmittag gelöscht werden. Derzeit seien Einsatzkräfte vor Ort noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Verletzt worden sei ersten Informationen zufolge niemand.

107 Einsatzkräfte und 25 Fahrzeuge der Feuerwehren seien im Einsatz gewesen, darunter Kräfte aus der VG Leiningerland, der VG Freinsheim, der Stadt Grünstadt sowie aus Monsheim. Auch eine Drohne des Landkreises Bad Dürkheim sei im Einsatz gewesen. Mehrere Weingüter sowie die Firma Dinges aus Grünstadt haben die Löscharbeiten unterstützt, in dem sie zusammen mehr als 40.000 Liter Wasser in Wasserfässern organisiert haben. Zur Ursache des Brandes konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.