Gepflegte öffentliche Grünflächen, Pflanzkübel, blühende Randstreifen: Jeder freut sich, wenn ein Ort aufblüht. Die Stadt Lambrecht hofft nun, auch Helfer zu finden, die sich an Verschönerungsaktionen beteiligen.

Lambrechts Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) hatte vor einigen Jahren schon einmal eine Aktion gestartet, um Bürger zu finden, die ehrenamtlich die Pflege von öffentlichem Grün übernehmen. Nun wird mit der Aktion „Grünpatenschaften“ ein zweiter Anlauf genommen. Als erster Schritt wurde ein Flyer gestaltet, der nun in öffentlichen Einrichtungen und Geschäften ausgelegt werden soll. Für April ist nach Angaben von Müller eine Informationsveranstaltung geplant.

Wie Müller berichtet, wurde eine Übersicht erstellt, wo es in Lambrecht öffentliche Grünflächen, kleine Beete, Rasenstreifen, Pflanzkübel und ähnliches gibt. Nun werden Lambrechter gesucht, die sich ehrenamtlich darum kümmern. Dazu gehöre beispielsweise gießen, Boden auflockern und Müll entfernen, so Müller. Zumindest ein Teil der Flächen könne und solle neu gestaltet werden, mit einheimischen Pflanzen, die insektenfreundlich und möglichst mehrjährig sind. Auch sei geplant, Nistkästen für Vögel und Insektenhotels anzubringen. Wer keine Arbeiten übernehmen kann oder will, könne eine finanzielle Patenschaft übernehmen. Mit dem Geld sollen Pflanzen und Materialien gekauft werden.

Ehemaliges Rosenbeet wird neu gestaltet

Wie Müller berichtet, startet die Aktion Grünpatenschaften gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt, die sich in der ganzen Verbandsgemeinde engagieren will, auf dem Friedrich-Ebert-Platz gestartet. Die Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt füllen die dortigen Pflanzkübel mit frischer Erde. Zwei von acht Kübeln seien bereits von Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt neu bepflanzt worden, für zwei weitere gebe es schon Paten: die Lambrechter FWG und die Naturfreunde Lambrecht. Wer einen der anderen Kübel bepflanzen möchte, könne sich melden, ansonsten übernehme das die Stadt. Laut Müller werden aber auch für weitere Anlagen Paten gesucht. Neu gestaltet werden solle beispielsweise das ehemalige Rosenbeet am Eingang zum Lambrechter Friedhof. Das Beet war total überwuchert, die Rosen kaputt. Anwohner der Straße Am Beutelstein hatten das Beet im Herbst vergangenen Jahres komplett gesäubert. Nun sollen Pflanzen, deren Namen einen Bezug zum Christentum haben, gesetzt werden, berichtet Müller.

Info

Wer Interesse an einer Grünpatenschaft hat oder weitere Informationen möchte, kann sich bei der Stadtverwaltung melden, Telefon 06325 95410, Fax 06325 95411, E-Mail stadt@lambrecht-pfalz.de.