Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dem Entwurf für den Bebauungsplan „Westlich an der Bleiche“ hat der Kallstadter Ortsgemeinderat am Donnerstag einhellig zugestimmt. Die Planung soll nun Anfang kommenden Jahres öffentlich ausgelegt werden. In dieser Zeit können Bürger Einwände vorlegen und Träger öffentlicher Belange Stellung nehmen.

Der Bebauungsplan bezieht sich ausschließlich auf ein 1410 Quadratmeter großes Gelände im hinteren Bereich der Weinstraße 40. Ein Investor will schon seit