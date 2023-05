Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kindertagesstätte, die auf dem Gelände des Boule- und des Wohnmobilstellplatzes neben dem Gemeinschaftshaus gebaut wird, soll terrassenförmig sein und sich auf drei Ebenen erstrecken. Der Architekt erklärt, warum ein L-förmiges Gebäude nicht in Frage kommt.

Die Stadt muss eine Kindertagesstätte bauen, weil in den drei Einrichtungen in Lambrecht nicht genug Betreuungsplätze vorhanden sind und sich dies in absehbarer Zeit nicht ändern