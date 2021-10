„Eine Unterrichtsstunde im grünen Klassenzimmer ist für viele Kinder ein willkommener Tapetenwechsel“, sagt Gila Serr, Schulleiterin der Schillerschule. Sie freut sich über die Reaktivierung des Freiluft-Klassenzimmers. Der Unterrichtsraum draußen ist nicht neu, war aber in den vergangenen Jahren nicht mehr genutzt worden.

Eine kaputte Umzäunung sowie teils morsche und unschöne Sitzbänke ließen das grüne Klassenzimmer im Lauf der Zeit in einen Dornröschenschlaf fallen und fast in Vergessenheit geraten. In den vergangenen Wochen aber erhielt es in enger Abstimmung zwischen der Schillerschule und dem Fachbereich „Bauen und Umwelt“ der Gemeindeverwaltung einen neuen Anstrich.

Der Forstzweckverband stellte die Sitzbankelemente zur Verfügung, die von Mitarbeitern des Bauhofs verschraubt und hergerichtet wurden. Darüber hinaus wurde der Boden ausgehoben, um ihn wie beim benachbarten Multifunktionsspielgerät mit Holzhackschnitzel auffüllen zu können. Auch der Zaun rund ums grüne Klassenzimmer wurde von der Haßlocher Schreinerei Oliver Haub erneuert. Insgesamt sind für die Reaktivierung des grünen Klassenzimmers nach Angaben der Gemeindeverwaltung Kosten in Höhe von rund 4500 Euro entstanden.

„Das ist eine Investition, die sich lohnt“, sagt Bürgermeister Tobias Meyer (CDU). Denn das grüne Klassenzimmer werde nicht nur von der Schillerschule, sondern auch vom angrenzenden Kinderhort „Rasselbande“ genutzt.

Ob gemeinsame Leseübungen, Lernspiele oder Umweltbildung: Das Freiluft-Klassenzimmer sehen die Verwaltung und die Schillerschule als eine Bereicherung für den Stundenplan.