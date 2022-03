Die Grünen wollen erreichen, dass Straßen in Haßlocher Neubaugebieten nach bekannten und weniger bekannten Frauen benannt werden. Zu ihrem Antrag haben sie eine Liste mit 31 Namensvorschlägen eingereicht.

Frauen als Namensgeberinnen für Straßen in Haßloch seien seit Jahren stark unterrepräsentiert, heißt es in der Begründung des Antrags. „Es ist höchste Zeit dies zu ändern“, so die Grünen. Deshalb stellen sie den Antrag, die Straßen in den neuen Baugebieten „Äußerer Herrenweg“ und „Zwischen Lachener Weg und Sägmühlweg“ nach Frauen zu benennen. Für das Neubaugebiet „Südlich der Rosenstraße II“ hatte der Gemeinderat zwar im Juni 2018 mehrheitlich beschlossen, die Straßen wie bereits im ersten Teil des Baugebiets auf Rebsorten zu taufen. Im nächsten Neubaugebiet sollten aber bekannte Frauen Namensgeberinnen sein.

98 Straßen in Haßloch seien nach Männern benannt, heißt es in der Begründung weiter. Zusätzlich gebe es weitere „Straßennamen mit männlicher Ausrichtung – sei es nun der Schlosser, der Kaiser, der Graf oder der Schäfer“. Hingegen würden nur fünf Straßen Frauennamen tragen. Für ein gleichberechtigtes Miteinander sei es daher längst überfällig, Frauen als Namensgeberinnen einzusetzen.

Wertschätzung und Gedenken

31 mehr oder weniger bekannte Frauen aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Kunst und Kultur sowie anderen Bereichen haben die Grünen für die künftige Benennung von Straßen ausgewählt. Dabei sei versucht worden, „die Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit eines Frauenlebens abzubilden“. Vor allem junge Mädchen sollten die Möglichkeit haben, sich anhand von weiblichen Vorbildern auch außerhalb angestammter Rollenbilder zu entwickeln. Den Grünen geht es um Wertschätzung und Anerkennung für besondere Errungenschaften, aber auch darum, Engagement zu würdigen oder schlimmen Kapiteln der Geschichte zu gedenken. Die Geschichten dieser Frauen könnten das eine oder andere Mädchen in Haßloch beflügeln, neugierig zu sein und einen interessanten Beruf zu wählen.

Zu den 31 vorgeschlagenen Namensgeberinnen gehören die Widerstandskämpferinnen Sophie Scholl und Helene Jacobs. Auf der Liste stehen aber auch Sonja Hene, ein Opfer des Nazi-Regimes aus Haßloch, das gerade mal zehn Jahre alt wurde und stellvertretend für alle Ermordeten aus der Gemeinde stehe, und Julia Hubik, eine Zwangsarbeiterin, die 16-Jährige von den Nazis nach Haßloch verschleppt wurde.

Unter anderem werden die Frauenrechtlerinnen Louise Weiss und Hedwig Dohm vorgeschlagen, die Schriftstellerinnen Astrid Lindgren und Nelly Sachs sowie die Wissenschaftlerin Rosalind Franklin. Die Bildhauerin Käthe Kollwitz steht auf der Liste wie die Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr oder die Krankenschwester Florence Nightingale. Auch die vier Politikerinnen, die 1949 dafür gesorgt haben, dass der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ im Grundgesetz steht, hätten es nach Ansicht der Grünen verdient, dass Straßen nach ihnen benannt werden.