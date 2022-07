Schottergärten sind alles andere als insektenfreundlich. Wo die Natur vor der Gartentür bleibt, hat die Artenvielfalt keine Chance. Die Gemeinde Haßloch will dazu beitragen, Steinwüsten in grüne Oasen zu verwandeln. Für Bürger lohnt es sich, dabei mitzumachen.

Ein Trend der letzten Jahre lässt sich vor allem in Neubaugebieten beobachten: Statt Blütenpracht bestimmen in vielen Vorgärten Steinwüsten das Bild. Ein grüner Garten fördert im Vergleich zu einem Schottergarten nicht nur das Kleinklima, sondern auch die Artenvielfalt und verschönert das Ortsbild. Aus diesem Grund unterstützt es die Gemeinde, wenn Privatleute Begrünungsmaßnahmen umsetzen, um Flächen auf ihren Grundstücken entsiegeln oder aus Steinwüsten naturnahe Lebensräume schaffen, mit Zuschüssen von bis zu 500 Euro. Die Frist für Förderanträge wurde nun verlängert.

2020 wurde Haßloch vom Klimawandelanpassungscoach beraten. Eine der Maßnahmen, die daraus hervorgegangen sind: Initiativen von Bürgern werden gefördert, die ihre Dächer oder Fassaden begrünen und Flächen „entschottern“, um sie anschließend zu begrünen. Mit der im November 2021 veröffentlichten Förderrichtlinie will die Gemeindeverwaltung Bürgern einen Anreiz bieten, ihr direktes Wohnumfeld an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Ziel ist die ökologische Aufwertung, um das Kleinklima zu verbessern, um die Artenvielfalt zu fördern und um die natürlichen Bodenfunktionen wiederherzustellen sowie das Grundwasser zu schützen. Für das Doppelhaushaltsjahr 2021/22 steht eine Fördersumme von insgesamt 80.000 Euro zur Verfügung.

Frist für Förderanträge verlängert

Die Frist für Förderanträge ist nun bis 31. August verlängert worden. Dass sie bereits an diesem Termin abläuft, habe haushaltstechnische Gründe, teilte Pressesprecher Marcel Roßmann auf Anfrage mit. Um eine Auszahlung der Förderung noch in diesem Jahr zu ermöglichen, müssten entsprechende Anträge bis zu diesem Stichtag eingegangen sein. Das heiße aber nicht, dass die Förderung privater Begrünungsmaßnahmen anschließend ad acta gelegt werde. Auch bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2023/24 sollen entsprechende Fördergelder zur Verfügung gestellt werden. Diese müssten in den Haushaltsberatungen durch die politischen Gremien jedoch erst genehmigt werden. Daher könnten sich für 2023 noch keine verbindlichen Förderzusagen treffen lassen.

Bisher wurden nach Angaben der Verwaltung fünf Anträge genehmigt. Die Maßnahmen würden derzeit umgesetzt beziehungsweise seien schon fertig gestellt. Bei den bisher genehmigten Anträgen handle es sich um zwei Maßnahmen zur Dachbegrünung sowie drei, bei denen geschotterte Flächen entsiegelt werden. Das Umweltdezernat räumt ein, dass dies noch nicht die erhoffte Resonanz sei. „Dennoch halten wir die Maßnahme für richtig. Schließlich ist das Schaffen von Anreizen meist zielführender als Verbote“, so Umweltdezernent Carsten Borck.

Versiegelte Flächen heizen kräftig auf

Mit solchen Maßnahmen könne wieder vermehrt Grün ins Dorf gebracht werden, das vor allem jetzt in der Hitzewelle zur Abkühlung im Wohnumfeld beitrage. „Denn versiegelte Flächen können sich im Hochsommer auf bis zu 80 Grad Celsius erhitzen, wohingegen begrünte Flächen deutlich kühlere Temperaturen von nur 35 Grad Celsius vorweisen“, weiß die Umweltbeauftragte Hannah Bolz.

Mit Fortschreiten des Klimawandels nehmen sowohl Hitzetage mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius als auch Dürreperioden zu. Umso wichtiger sei es, dass sich Städte und Dörfer rechtzeitig an die kommenden klimatischen Bedingungen anpassen. Borck: „Leider hat sich jedoch in den letzten Jahren der Trend hin zu Schottergärten etabliert, der genau das Gegenteil einer Klimaanpassung bewirkt: Die Steine heizen sich in der Sonne auf, geben die gespeicherte Wärme über Nacht an die Umgebung ab und verhindern dadurch die nächtliche Abkühlung der Umgebungstemperatur.“ Außerdem würden bei Schottergärten häufig wasserundurchlässige Unkrautfolien verwendet, die dafür sorgten, dass Regenwasser über die Kanalisation abgeführt werde und nicht im Boden gespeichert werden könne.

Artenreicher Garten bietet Tieren Nahrung

Als weiteren Effekt von mehr Grün nennt das Umweltdezernat, dass die Artenvielfalt gefördert werde. Seit Jahren sei bekannt, dass diese stark abnehme und immer mehr Tierarten mangels Lebensraum und genügend geeigneter Nahrung gefährdet seien. Nach dem blütenreichen Frühjahr, das durch die Obst- und Rapsblüte Insekten wie Bienen und Schmetterlingen genügend Nektar gewährleiste, nehme die Anzahl an blühenden Pflanzen zum Sommer und Herbst hin stetig ab. Mit einem artenreichen Garten werde diese Lücke geschlossen und Insekten weiterhin Nahrung geboten. Dadurch würden auch andere Tierarten gefördert – wie Vögel, die sich von Insekten ernähren.

Um für die Förderrichtlinie zu werben, hatten die beiden Umweltbeauftragten im März passend zum Beginn der Gartensaison zu einer Online-Infoveranstaltung geladen. Eine Wiederholung im zweiten Halbjahr ist angedacht. Im kommenden Frühjahr soll ein Umwelttag im Kulturviereck stattfinden, bei der die Förderrichtlinie erneut in den Fokus rücken soll.

Jedes Fleckchen Grün hilft

Eventuell trägt aber auch die aktuelle Hitzeperiode zu einer weiteren Sensibilisierung bei. „Jedes Fleckchen Grün leistet schließlich einen Beitrag zur Abkühlung“, so die Umweltbeauftragte Andrea Häge. Das lasse sich ganz simpel daran testen, wenn man am Abend seine Hand über den Rasen und anschließend über eine versiegelte Fläche gleiten lässt. „Stein heizt sich auf und gibt diese Wärme in der Nacht ab“, erklärt ihre Kollegin Hannah Bolz.

Noch Fragen?

Die Richtlinie sowie die Anträge sind unter www.hassloch.de abrufbar. Ansprechpartnerin ist die Umweltbeauftragte Hannah Bolz (E-Mail hannah.bolz@hassloch.de, 06324 935- 306, erreichbar montags und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr.