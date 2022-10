Das Thema Energie lässt uns nicht los – natürlich. Kaum eine Ausgabe ohne Berichte über weitere Anstrengungen, um unabhängig von Gas und anderen fossilen Energieträgern zu werden. Das heißt ... diese Woche gab es auch ein Beispiel dafür, dass diese Anstrengungen gerade ein bisschen zurückgestellt werden. Allerdings nicht ganz freiwillig. Es geht um die Ladestationen für E-Autos. Die Stadtwerke Deidesheim haben darauf aufmerksam gemacht, dass sie gerne investieren würden, aber von einer Gesetzesänderung ausgebremst werden. War das vielleicht ein Versehen? Und ist in Berlin noch gar nicht aufgefallen? Keineswegs. Das Hause Wissing weiß Bescheid – und hat eine „Leitstelle“ damit beauftragt, die Tragweite des Problems zu untersuchen. Na dann. Damit ist quasi alles in die Wege geleitet, um das Problem zu lösen.

Die Zeiten sind echt nicht einfach für Stadt- und Gemeindewerke. Das zeigt auch eine Pressemitteilung der Stadtwerke Lambrecht, die wir diese Woche erhielten. Leute, lasst den Quatsch mit den Elektro-Öfchen, hieß es darin sinngemäß. Tausende solcher Geräte sind in den vergangenen Wochen und Monaten über die Ladentische gegangen. Die Heizlüfter sind quasi das Klopapier des Jahres 2022. Doch das Klopapier konnte wenigstens keinen Schaden anrichten. Die Heizlüfter dagegen können, wenn sie in großer Zahl auftauchen, so einen Stadtwerke-Chef mächtig ins Schwitzen bringen. Denn wenn in etwa 500 Haushalten in einem Städtchen wie Lambrecht gleichzeitig Heizlüfter angeschaltet werden, dann bricht das Stromnetz zusammen. Keine gute Aussicht.

Zum Schluss aber noch eine gute Nachricht. Laut Bundesnetzagentur ist die Gasversorgung „im Moment stabil“. Der Gasverbrauch ist im Vergleich zum Verbrauch der letzten vier Jahre zurückgegangen. Es war allerdings letzte Woche auch ein bisschen wärmer als sonst. Und wenn die Zimmertemperatur dann doch unter 18 Grad sinkt, dann googeln wir einfach „Schäuble Pullover“. Trick 17 gegen das Frieren, hilft immer.