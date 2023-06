Niemand wünscht sich zermürbende Konflikte mit Arbeitskollegen, Nachbarn oder Freunden. Niemand wünscht sich Streit in der Familie. Sind wir dem allem hilflos ausgeliefert? Gibt es gar nichts, was wir tun können, um im Frieden mit unseren Mitmenschen zu leben?

In der Heiligen Schrift finde ich Rat und Hilfe. Da gibt es eine wichtige Anleitung zum Umgang mit den Mitmenschen: „Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen“. Das wird ganz allgemein als die goldene Regel bezeichnet. Das Matthäusevangelium drückt es so aus: „Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz und die Propheten.“ (Mt 7,12). Tatsächlich wünscht sich ja niemand etwas Schlechtes. Wir alle kennen oder mögen das Gute. Das ist es, was wir uns immer wieder wünschen: alles Gute.

Es ist sinnlos, zu hassen

Vielleicht sollten wir den biblischen Rat im wahrsten Sinne des Wortes beherzigen und die Menschen um uns herum freundlich behandeln. Es ist doch sinnlos, jemanden zu hassen, schlecht über ihn zu reden, ihn zu beschimpfen, zu beleidigen, zu verurteilen. Niemand möchte so behandelt werden. Es gibt keinen guten Grund, einen Mitmenschen schlecht zu behandeln oder ihm schaden zu wollen. Schadenfreude, Neid, Konkurrenzdenken – das alles führt zu nichts Gutem.

Die goldene Regel fasst das Gesetz der Gerechtigkeit in einfachen Worten zusammen und hebt seinen hilfreichen und proaktiven Goldstandard hervor: Behandelt andere Menschen mit der Fürsorge und Freundlichkeit, die ihr euch von ihnen wünscht. Diese Botschaft ist, wie alle anderen Botschaften Jesu, sehr einfach und allumfassend. Sie erstreckt sich über jede Lebensphase, jede Rasse, Kultur, jeden Kontinent, jede Hautfarbe.

Eine Regel für alles

Die Botschaft macht keine Ausnahme für ein bestimmtes Amt, eine Religion, einen Beruf. Eine Regel für alles und in allen Dingen. Wenn wir gründlich darüber nachdenken, was um uns herum und auf der Welt geschieht, werden wir feststellen, dass der Ursprung der meisten existenziellen Streitereien, Missverständnisse und Probleme etwas mit der Vernachlässigung dieses einfachen Lebensprinzips zu tun hat. Und umgekehrt: Wo Frieden, Glück, Liebe, Fortschritt und Verständnis herrschen, prüfen Sie gut und Sie werden feststellen, dass dieses Prinzip ordnungsgemäß beachtet wird.

Wenn wir uns die Gefühle anderer bewusst machen und sie respektieren, dann beleidigen wir niemanden und grenzen niemanden aus. Wenn wir andere nach dieser wunderbaren Regel behandeln, wird uns das Zusammenleben nicht schwerfallen. Wenn sich unser Handeln und Unterlassen davon leiten lässt, werden wir in unserem Leben glücklicher, offener füreinander, in Frieden, respektvoller, engagierter und freundlicher leben.

Es ist unmenschlich, egoistisch zu sein

Doch wie setzen wir die goldene Regel um? Inwieweit wenden wir sie in unseren täglichen Aktivitäten und Beziehungen untereinander an? Die Wahrheit ist, dass uns die Vernachlässigung dieser Regel unmenschlich und unsozial macht. Es ist unmenschlich, zu wissen, was gut und richtig ist, und es dann nicht zu tun. Oder sogar das Gegenteil zu tun. Es ist unmenschlich, in der Beziehung zu anderen egoistisch zu sein. Denn sobald das Ego oder das persönliche Interesse an erster Stelle stehen, kommen Gerechtigkeit und Fairness zu kurz.

Es gibt keine andere Wurzel für den Frieden als Gerechtigkeit. Und es gibt keinen anderen Weg zur Gerechtigkeit als die praktische Anwendung der goldenen Regel. Sie soll gelebt werden und nicht nur auf dem Papier stehen. Sie muss praktiziert werden und nicht gepredigt. Gemeinsam können wir unsere Traumwelt verwirklichen, wenn wir das Richtige tun.