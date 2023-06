Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht erst seit der Sendung „Bares für Rares“ ist der Ankauf von Schmuck aus Gold und Silber das Tagesgeschäft des Edelmetallhandels Baritli , der unter anderem auch in Bad Dürkheim und Grünstadt eine Filiale unterhält. Besitzer von kleinen Schmuckstücken kommen in den Laden – und so mancher kommt direkt aus der Zahnarztpraxis.

„Schmuck, Münzen, Silber, Platin und Zahngold – auch mit Zähnen – können bei uns fachgerecht geprüft und verkauft werden“, wirbt Edelmetallhandel