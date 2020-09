Globus macht derzeit keine Angaben dazu, ob der Haßlocher Real-Markt zu den 16 Standorten gehört, an deren Kauf die saarländische Supermarktkette Interesse zeigt.

Von den 270 an SCP verkauften Real-Märkten sollen 101 an Kaufland gehen und 72 an Edeka, sofern das Bundeskartellamt zustimmt. Globus habe nach einer sorgfältigen Prüfung sein Interesse an 16 Real-Märkten bekundet, teilte eine Sprecherin am Freitag auf Anfrage mit. Aufgrund der aktuell laufenden Gespräche könne das Unternehmen keine konkreten Angaben zu einzelnen Standorten machen. Bei einer Übernahme durch Globus werde allen Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung garantiert. Dank seines Konzepts als produzierender Einzelhändler würde Globus die Arbeitsplätze an den jeweiligen Standorten „sogar deutlich ausbauen“.