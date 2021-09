Weidenthal. In Weidenthal gibt es Probleme mit der Verlegung von Glasfaserkabeln der Firma Innexio. In einer Sitzung des Gemeinderats wies Matthias Baumann (SPD) darauf hin, dass mit den Arbeiten begonnen, diese aber wieder eingestellt worden seien.

Die Verlegung von Glasfaserkabeln in Lindenberg ist Teil eines Projekts des Landkreises Bad Dürkheim, bei dem die meisten Gemeinden im Kreis mit Glasfaserkabel schnelleres Internet erhalten sollen.

Wie Alexander Held, Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht, erläuterte, hat die von Innexio beauftragte Baufirma die Arbeiten eingestellt, weil der Untergrund in den Bereichen, in denen die Kabel später liegen sollen, teilweise sehr massiv sei. Es müsse in Beton- und Steinschichten gearbeitet werden. Dadurch seien zusätzliche Arbeiten erforderlich und es würden zusätzliche Kosten entstehen. Die Baufirma verhandle derzeit mit der Firma Innexio wegen dieser höheren Kosten.