Zum Glasfaserausbau in Weisenheim am Berg informierte ein Vertreter der Firma „Deutsche Glasfaser“ den Ortsgemeinderat. Auch andere Themen standen an.

Die Leitungen werden laut der Firma auf Wunsch bis in die Häuser verlegt, Internet, TV und Telefonie werden garantiert. Das Projekt, so die Deutsche Glasfaser, könne in sechs bis neun Monaten abgeschlossen sein. Einige Bürger meldeten Zweifel an verschiedenen Aussagen an. Der Ortsgemeinderat berät im Januar weiter.

Die Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte für die Kindertagesstätte ist angelaufen, informierte Ortsbürgermeister Joachim Udo Schleweis. Drei größere Geräte im Wert von 4500 Euro seien eingetroffen, kleinere Geräte bereits bestellt.

Thema war auch die Parksituation an der Realschule. „Viele Eltern fahren am liebsten ihre Kinder mit dem Auto bis in den Klassensaal“, lautete die Kritik. Da an der Schule Busse halten, entstünden kritische Situationen. Vor der Schule sei gemäß Beschilderung das Parken bis 14 Uhr erlaubt, hieß es in der Sitzung. Ein Vorschlag lautete, die Schilder zu ändern, um die Verkehrssituation zu entschärfen. „Ein Halteverbotsschild für diesen Bereich ist in Arbeit“, sagte Schleweis. Die Busspur sei neu markiert.