Die Entsorgung von Altglas ist im gesamten Landkreis Bad Dürkheim seit Anfang 2020 nur noch über Glascontainer möglich. Laut Kreis läuft das inzwischen reibungslos – wäre da nicht die ein oder andere illegale Müllabladung wie in Haßloch.

Mehr als ein halbes Jahr nach der Umstellung von Säcken auf Container hat sich die Glasentsorgung im Landkreis Bad Dürkheim eingespielt. „Die schallgedämmten Glascontainer, die an allen Ende 2019 neu geschaffenen Standorten aufgestellt wurden, haben sich bewährt“, sagt Kreis-Pressesprecherin Sina Müller. Auch an etwa einem Drittel der Altstandorte seien bereits die neuen Container vorhanden. Neben dem Lärmschutz haben diese den Vorteil, dass sie über fast doppelt so viel Volumen verfügen wie die alten Container.

Noch zu Beginn des Jahres hatte es Beschwerden und Kritik mit Blick auf die Abschaffung der Sacksammlung gegeben. Insgesamt habe sich das „aber in einem sehr überschaubaren Rahmen gehalten“, so Müller. Für die Kreisverwaltung ist darum klar: „Die Bürger haben sich auf das neue System eingestellt.“ Probleme mit überfüllten Glascontainern wie zum Jahreswechsel habe es auch in den Vorjahren schon gegeben. Aber: „Natürlich hat der Wegfall der Glassack-Sammlung die Situation Anfang 2020 verstärkt.“ Hinzugekommen sei, dass manche Glascontainer-Standplätze „noch nicht im Bewusstsein vieler Bürger waren“.

Tourenplanung schnell angepasst

Die neuen Container seien aber nach nur wenigen Wochen bereits „deutlich stärker frequentiert worden“, so Sina Müller. Aktuelle Probleme mit überfüllten Behältern seien darum „die absolute Ausnahme“, weil die Tourenplanung „recht schnell an die Frequenz der einzelnen Standplätze angepasst werden konnte“.

Bei einigen wenigen Standorten gibt es laut Müller aber „Probleme mit illegalen Ablagerungen“, etwa in Haßloch am Parkplatz beim Real-Markt oder am Pfalzplatz. Dort würden jedoch „Abfälle aller Art regelmäßig illegal entsorgt“, und trotz verstärkter Abfuhr und Reinigung seien die beiden Standplätze „permanent verunreinigt“. Das sei „ein ständiges Ärgernis, insbesondere für die Gemeinde, die dort reinigt“. Auch für die Kreisverwaltung sei es „nicht nachvollziehbar, dass Menschen trotz vielfältiger Angebote ihre Abfälle dort ablagern“. Dabei handele es sich „zumindest um eine Ordnungswidrigkeit“, unter Umständen und je nach Abfallart sogar um eine Straftat.

Größere Container

Neben den neu hinzugefügten Standplätzen in Lambrecht wurde laut Kreisverwaltung der Standort „An der Blumeninsel“ mit größeren Containern ausgestattet: „Damit ist das Problem dort behoben“, so Kreissprecherin Müller. In Deidesheim habe man zwei weitere Stellen eingerichtet, am Friedhof und in der Bürgermeister-Oberhettinger-Straße.

In Haßloch soll es anhand der rückgemeldeten Auslastungszahlen voraussichtlich Ende August zu Anpassungen kommen, teilt Gemeinde-Pressesprecher Marcel Roßmann mit: Man werde wahrscheinlich zwei bis drei Standorte auflösen können und im Gegenzug an anderer Stelle neue Container installieren. Bereits bei der Einführung des neuen Sammelsystems sei als Ziel formuliert worden, „die Nutzung und Auslastung der Standorte im Auge zu behalten und bei Bedarf nachzujustieren.“

Sperrmüll entsorgt

Dass vor allem am Real-Markt in Haßloch Müll aller Art und sogar Sperrmüll wie Sofas kurzerhand „entsorgt“ werden, bestätigt die Gemeinde. Roßmann: „Glascontainer-Standorte sind keine Müllentsorgungsplätze.“

Gerade im Blick auf das ansonsten „vorbildliche Verhalten der Bürger“ fände die Haßlocher Umweltbeauftragte Melanie Mangold es schade, wenn der bislang einzige Supermarktstandort wegfallen würde, „weil eine durch unachtsame Bürger Verschmutzung nicht zum positiven Image des Standortes beiträgt“.

Zur Sache: Glascontainer-Standorte

Derzeit gibt es laut Kreisverwaltung im gesamten Landkreis Bad Dürkheim 177 Containerstandplätze. Die Zahl kann laut Pressesprecherin Sina Müller „immer wieder variieren, wenn einzelne wegfallen, weil sie nicht angenommen werden, oder wenn neue hinzukommen“. Alle gültigen Orte können in der „Abfall-App“ des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) Bad Dürkheim eingesehen werden.

In der Verbandsgemeinde Deidesheim gibt es zwölf Standorte, davon fünf in der Stadt Deidesheim. In Haßloch sind bislang 20 Standorte zu finden, in der VG Lambrecht 19 Standorte. An besonders frequentierten Orten seien Container laut der Kreisverwaltung doppelt vorhanden. Unter anderem stehen bei Supermärkten wie Real in Haßloch oder SBK in Lambrecht auch mehrere an einem Platz.

Die Sorge, dass durch den Wegfall der Sackabholung Glas nun verstärkt über andere Wege - insbesondere die Restmülltonne - „entsorgt“ würde, hat sich laut Kreis nicht bestätigt. Seit vielen Jahren sammle man immer über 4600 Tonnen Altglas ein, die Tendenz nach dem ersten Halbjahr 2020 sei „sogar steigend“. Auch betont Müller, dass der Kreis durch die Umstellung nicht etwa „spart“, wie oft vom Bürger angenommen werde: „Die Hersteller der Glasverpackungen beauftragen ein duales System mit der Entsorgung gegen Entgelt, das in den Verkaufspreis der Produkte mit einberechnet wird.“ Die spätere Glassammlung werde also vom Verbraucher schon beim Kauf entsprechender Produkte an der Supermarktkasse bezahlt: „Mit dem Gebührenhaushalt des AWB hat das nichts zu tun.“