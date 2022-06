Auf seiner Hand hält der 13-jährige Nick aus Bad Dürkheim eine schöne Libelle. Sie glänzt metallisch grün und viele Äderchen durchziehen ihre Flügel.

Das Tier ist eine weibliche „Gebänderte Prachtlibelle“. In ihrem Namen hat sie das Wörtchen „Pracht“ wirklich verdient, aber warum heißt sie „gebändert“? Bei vielen Libellenarten unterscheiden sich die männlichen und die weiblichen Tiere, so auch bei der Gebänderten Prachtlibelle. Die Flügel der Männchen sind von einem breiten, tiefblauen Band durchzogen. Ihre Körper leuchten in dunklem Blau-Türkis. Nicht ganz so auffällig – aber immer noch prächtig – sehen die Weibchen aus.

Nick hat die Libelle im Seegraben des Dürkheimer Bruchs entdeckt. Dort lag sie auf einem Algenteppich im Wasser und regte sich nicht. Mit einem Stock fischte Nick sie vorsichtig heraus und ließ sie dann auf seiner Hand trocknen. Dabei konnten er und die anderen Jugendlichen der Umweltgruppe „Baumläufer“ das zarte Insekt genau betrachten.

Tausende Augen und dornige Beine

Prachtlibellen gehören zu den sogenannten Kleinlibellen. Seitlich am Kopf haben sie halbkugelige Augen. Das sind Facettenaugen, die sich aus Tausenden von Einzelaugen zusammensetzen. Ihre vier Flügel hält die Libelle über dem Rücken zusammen geklappt. Das machen fast alle ruhenden Kleinlibellen so. Im Gegensatz dazu breiten die kräftiger gebauten Großlibellen ihre Flügel seitlich aus, wenn sie sitzen.

Im Brustabschnitt arbeiten die Flugmuskeln. Sehr biegsam ist der dünne, lang gestreckte Hinterleib. Er setzt sich aus mehreren Abschnitten zusammen. Wie alle Insekten haben Libellen sechs Beine. An ihnen sind kleine Dornen zu erkennen. Damit hält die Luftjägerin erbeutete Tiere fest. Sie fängt andere Insekten wie Mücken und Fliegen.

Die Beine nutzt sie aber auch zum Putzen. Zum Beispiel hat sich diese Prachtlibelle nach ihrer Rettung mit den Vorderbeinen über die Augen gewischt. Minuten später erhob sie sich wieder in die Luft. Prachtlibellen gaukeln und flattern im Flug. Ihre schimmernden Flügel bewegen sich dabei lebhaft. Deswegen werden sie manchmal mit Schmetterlingen verwechselt.