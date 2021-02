Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Alter Brauch in der katholischen Kirche ist das Zeichnen des Aschekreuzes auf die Stirn. „Da wir derzeit aber keine Gottesdienste feiern und das Auftragen wegen des Abstandsgebotes problematisch wäre, haben wir gesegnete Asche in kleine Glasbehälter gepackt“, erklärt die Pfarrei Heiliger Johannes XXIII. Lambrecht. Bis Sonntag, 21. Februar, können sie tagsüber in den Kirchen Elmstein, Esthal, Lindenberg und Lambrecht mitgenommen werden. Die Kirche in Neidenfels ist für diesen Zweck am Samstag von 11 bis 12 Uhr geöffnet, in Weidenthal dürfen Besucher am Sonntag von 11 bis 12 Uhr die Gläschen abholen. Falls der Vorrat nicht ausreicht, können Interessenten das Pfarrbüro (Telefon 06325/396) kontaktieren. Traditionell stammt die Asche für das Kreuz aus verbrannten Palm- und Buchsbaumzweigen und wird mit Weihwasser gesegnet. Das Kreuzzeichen auf der Stirn soll an die Sterblichkeit des Menschen erinnern, ist aber gleichzeitig auch ein Symbol des Anfangs und der Hoffnung auf Auferstehung.