Der Obst- und Gartenbauverein Elmstein lädt zum Gewinnspiel ein: Esd geht um die richtige Schätzung des Gewichts von drei Riesen-Kürbissen. Alle drei Kürbisse waren bei einer offenen Rheinland-Pfalz-Kürbiswiegemeisterschaft in Kaiserslautern und in Weingarten. Der große Kürbis hat den fünften Platz belegt, der Squash-Kürbis (grün) den dritten Platz bei den Squash-Kürbissen. Beide kommen von kommen von Fredy Puchalski, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins. Stefan Kobel gewann mit seinem Kürbis den Schönheitspreis. Die Preisfrage: Welches Gesamtgewicht haben die drei Kürbisse zusammen? Mitmachen darf jeder, einfach das geschätzte Kürbisgesamtgewicht (in Kilogramm) auf einer Karte notieren und an Fredy Puchalski schicken (Bahnhofstraße 26, 67471 Elmstein). Falls mehrere Schätzungen dem tatsächlichen Gewicht gleich nah kommen, entscheidet das Los. Einsendeschluss ist der 31. Oktober. Zu gewinnen gibt es: Erster Preis: Verzehr-Gutschein in Höhe von 30 Euro (Gaststätte Waldschlössel Speyerbrunn); zweiter Preis: Verzehr-Gutschein in Höhe von 20 Euro für das „Minigolf Bistro“ plus zwei Karten für ein Minigolfspiel oder Pit- Pat; dritter Preis: zwei halbe Hendl zum Mitnehmen bei der „Schwarzen Katz“ in Elmstein. Die Gewinner werden am Sonntag, 6. November, 11 Uhr, am Rathaus in Elmstein bekannt gegeben.