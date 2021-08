Radelnd mit viel Genuss die Region erkunden, das ist das Ziel der „Yummytours“-Radtour. Sie führt am Samstag, 21. August, von Bad Dürkheim in einem Rundkurs durch die Gegend. Mit ein bisschen Glück kann man dafür Tickets gewinnen.

Es ist die erste Pfalzgenuss-Radtour rund um Bad Dürkheim, die Yummytours.de und die Veranstaltungsgesellschaft Landau Südliche Weinstraße anbieten. Von 10 bis 18 Uhr können die Teilnehmer, die für 35 Euro einen Genusspass als Eintrittskarte gekauft haben, an 13 kulinarischen Stationen entlang der Strecke einkehren. Den Genusspass gibt es als Handy-Download. Dann muss nur das Smartphone gezückt werden, um sich an den Stationen als Teilnehmer auszuweisen.

Im Ticketpreis inbegriffen ist pro Haltestelle ein Angebot, das vom Glas Wein oder Secco, über Olivenölprobe mit geröstetem Weißbrot, Eis, Espresso, Saumagenvariaton bis zum exotischen Elwetritsche-Kaviar reicht. Die Veranstalter versprechen, „dass niemand hungrig oder durstig nach Hause gehen muss“. Dafür bieten verschiedene Delikatessengeschäfte, Restaurants, Cafés, Weingüter und Brauereien an dem Tag Kostproben für die Teilnehmer an.

Einstieg überall möglich

Die rund 34 Kilometer lange Rundstrecke beginnt in Bad Dürkheim und geht über Kallstadt, Herxheim am Berg, Kirchheim, Bissersheim, Freinsheim, Erpolzheim, Wachenheim und zurück nach Bad Dürkheim. „Es geht durch schöne Gassen und Winkel an der Mittelhaardt“, betonen die Veranstalter und nennen für den Tritt in die Pedale „die herrlichen Aussichten, das Rebenmeer und den bewaldeten Haardtrand“ als Lohn. Es gibt keinen expliziten Start- und Endpunkt, jeder kann an einer beliebigen Station einsteigen, wo auch immer er möchte.

Stephane Sarton von Yummytours geht es darum, die Genussradler auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Region zu schicken: „Die vielen kleinen Weindörfer haben so viel zu bieten, was viele gar nicht auf dem Schirm haben. Darauf wollen wir aufmerksam machen.“ Bernd Wichmann von der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße ergänzt: „Wir wollen bei der Genuss-Radtour die Schönheit der traumhaften Region mit der kulinarischen Vielfalt verbinden.“

Weitere Infos zum kulinarischen Angebot, den Tickets und weiteren Terminen für kulinarische Radtouren im weiteren Umkreis gibt es online auf www.yummytours.de sowie auf den Facebookseiten von yummytours und eventsldsuew. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf insgesamt 750 begrenzt.

Gewinnspiel

Wir verlosen fünfmal zwei Genusspässe für die kulinarische Radtour rund um Bad Dürkheim. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail mit vollständigem Namen an radtour@rheinpfalz.de. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erhalten ihren digitalen Genusspass.