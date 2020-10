Um die Lambrechter Streuobstwiesen Bohnenäcker und Am Beutelstein sowie um die Obstbäume hinter dem Gemeinschaftshaus ging es in einem Quiz, das sich die Lambrechter Naturfreunde, die Stadt Lambrecht sowie Wolfgang Mildner zur Unterhaltung während der Corona-Pandemie und der Sommerferien hatten einfallen lassen. Die Idee hatte Wolfgang Mildner, der sich unter anderem für die Streuobstwiesen engagiert. Am Dienstag bekamen die Gewinner ihre Preise. Fünf Fragen galt es zu beantworten, etwa zur Anzahl der Bäume auf den Streuobstwiesen und zur Anzahl der Obstsorten, die auf Holzschildern abgebildet sind, die Mildner auf den Streuobstwiesen angebracht hat. „Bei einem schönen Spaziergang konnte man die Lösungen leicht finden“, sagte Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG). Etwas enttäuscht waren die Organisatoren über die Resonanz, denn es gab nur knapp 15 Einsendungen. Alle Teilnehmer bekamen eine Urkunde. Für die drei Gewinner gab es außerdem die Patenschaft für je einen Obstbaum, die in den Streuobstwiesen gepflanzt wurde. Der erst vierjährige Lambrechter Ben Schulte und Bernhard Schmidt dürfen nun die Früchte eines Birnbaums ernten. Der Lambrechter Walter Klein ist Pate eines Apfelbaums.