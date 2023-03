Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Donnerstag ist Internationaler Tag zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. Der Dürkheimer Frauenhausverein Lila Villa möchte mit einem Aktionstag auf dem Römerplatz auf das Problem aufmerksam machen. Zwei Mitarbeiterinnen erzählen, warum das so wichtig ist.

Was haben Sie am Aktionstag vor?

Johanna Born: Wir machen einen Infotisch in der Innenstadt auf dem Römerplatz von 10 bis 12 Uhr. Als Hingucker