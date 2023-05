Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schädlinge, Schmutz und Vandalismus in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Haßloch: Diese Zustände hatte die Gemeinde Anfang Mai bestätigt. Das Gesundheitsamt hat die Einrichtung daraufhin überprüft. Was hat sich seither dort getan?

„Geschockt“ war die AfD-Fraktion im April nach einer Begehung der Unterkunft, in der zurzeit 33 allein reisende Männer aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Gambia