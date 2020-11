Corona-Schnelltests sollen in Senioreneinrichtungen mehr Sicherheit bringen und so auch die Schließungsgefahr senken. Was ist dabei zu beachten? Der Kreis Bad Dürkheim, bei dem das Gesundheitsamt angesiedelt ist, gibt Antworten.

Wer darf die Tests durchführen?

Alle Seniorenheime und Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind berechtigt, Schnelltests zu machen. Sie reichen hierfür ein Konzept beim Land ein und können so auch über das Land Schnelltests beziehen. Das Gesundheitsamt empfiehlt die Schnelltests für Heime und Einrichtungen: Sie sind sicherlich sinnvoll, um eine schnelle Auskunft zu bekommen. Sie bieten eine zusätzliche Sicherheit.

Was passiert im Falle eines Corona-Ausbruchs?

Wenn es in einem Heim einen akuten Ausbruch gibt, gibt es enge Abstimmungen mit dem Gesundheitsamt über die dann erforderliche Teststrategie. Welches Intervall dann sinnvoll ist, wird individuell mit dem Heim besprochen.

Wer macht die Tests?

Generell muss der Schnelltest nicht von einem Arzt gemacht werden. Es ist allerdings wichtig, dass der Rachenabstrich korrekt gemacht wird, damit das Ergebnis aussagekräftig ist. Es sollte daher eine fachkundige Person sein, also zum Beispiel ein Altenpfleger oder eine Altenpflegerin.

Kann man sich auch selbst testen?

Prinzipiell kann auch jeder selbst einen Test machen, beispielsweise vor einem Besuch älterer Angehöriger. Es ist jedoch oft schwierig, an die Schnelltests heranzukommen. Wenn man selbst solche Tests besorgen möchte, muss man darauf achten, dass sie zugelassen sind und auch die jeweilige Sensitivität bedenken – diese kann bei den Anbietern unterschiedlich sein. Je nachdem ist das Ergebnis mehr oder weniger sicher. Es gibt eine Liste des Bundes über zugelassene Schnell-Tests: Diese ist im Internet unter https://tinyurl.com/y2ol97g9.

Was ist zu beachten?

Wichtig ist, den Test richtig anzuwenden und sich genau nach den Vorgaben in der Beilage zu halten. Zu beachten ist, dass der Schnelltest immer nur eine Momentaufnahme ist. Am Tag nach dem Test kann man zum Beispiel positiv sein. Der Test zeigt immer nur den aktuellen Stand und das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Aber generell bietet er eine gewisse Sicherheit.

Was passiert, wenn das Ergebnis positiv ist?

Ist jemand bei einem Schnelltest positiv, wird derzeit das Ergebnis immer noch mit einem PCR-Test überprüft. Der PCR-Test hat eine höhere Sicherheit. Solange nur der Schnelltest positiv ist, gilt jemand momentan nur als Verdachtsfall, erst bei einem positiven PCR-Ergebnis ist es bestätigt und derjenige gilt auch statistisch als Corona-Positiv. Allerdings sollte man sich bereits bei einem positiven Schnelltest nach den entsprechenden Regeln verhalten.